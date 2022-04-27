Evsiz vatandaş parkta ölü bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde parkta yaşayan evsiz yaşlı adam vatandaşlar tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir parkta yaşayan 88 yaşındaki Hasan Çetin'in uzun süredir hareketsiz şekilde oturduğu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Çetin'in cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.