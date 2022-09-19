Eylül ayında Didim'de deniz ve güneş keyfi

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de güzel havaların tadını çıkarmak isteyenler Altınkum Plajı'nda güneşlenerek denize girdi.

Eylül ayının ortalarına geldiğimiz günlerde Didim'de deniz keyfi devam ediyor. İlçede hava sıcaklıkları 30 derece dolayında seyrederken, güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler Altınkum Plajı'nda keyif yaptı. İlçeye gelen tatilcilerin yanı sıra ilçede yerleşik yaşayan yabancılar güneşin ve denizin tadını Eylül ayında çıkarmaya devam etti. Öte yandan Yalı Caddesi'ndeki bir çok işyerinin açık olduğu görülürken güzel havanın tadını çıkaranlar ise Yalı Caddesi'nde yürüyüş yaparak açık mekanlarda güzel havanın tadını çıkardıkları görüldü.