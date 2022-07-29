Ezeli rakip, ebedi dostlar Masterler maçında buluştu

İki ilçenin değişik dönemlerde rekabet içerisinde karşı karşıya gelen efsane futbolcuları, masterler maçında buluştu.

Söke Masters SK ile Kuşadası Gençlik Spor Masterler takımı maçı, Kuşadası Belediyesi Yüksel Alkışlı Spor Tesisleri'nde oynandı.

Kuşadası'ndan Tansu Ödev, Mutlu Sezer, Uğur Baştin, İsmail Öztürk, Söke'den Mustafa Yağcı, Aslan Yavuz, Kemal Yardımcı, Nazif Maltepe, Engin Çaycı gibi iki camianın da efsaneleşmiş isimleri yıllar sonra aynı yeşil sahada bir araya geldi.

Söke Master Spor Kulübü Başkanı Ahmet Arat; “Masterler oluşumunun en güzel yanı, değişik dönemlerde spora ve futbola hizmet etmiş birçok ismi bir araya getirmek. Bu mutluluk ve keyfi bu kez karşılıklı olarak Kuşadası ile yaşadık. Bu türlü organizasyonlarla daha çok buluşmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kuşadası Masters takımına çok teşekkür ederim” dedi.