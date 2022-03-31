“Ezgilerle Anadolu” konseri beğeni topladı

Aydın'da Efeler Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen “Ezgilerle Anadolu” konserinde Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenen türküler seslendirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hem kültürel hem istihdama yönelik çeşitli kursları ile vatandaşların ilgi gösterdiği Efeler Halk Eğitimi Merkezi, düzenlediği etkinlikle Aydınlılara türkü ziyafeti sundu. 40 kişilik Türk Halk Müziği (THM) korosu tarafından derlenen Anadolu türküleri, izleyenleri mest etti. Efeler Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen “Ezgilerle Anadolu” adlı türkü dinletisinde türküseverler halk müziğinin unutulmaz ezgileriyle coşkulu bir gece yaşadı. Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenen birbirinden değerli eserlerin seslendirildiği koroya 10 kişilik enstrüman ekibi de eşlik etti.

Efeler Halk Eğitimi Merkezi THM Eğitmeni ve koro şefi Tuncer Kıvrak yönetiminde gerçekleştirilen konserde 27 eser seslendirilirken kimi zaman koro kimi zaman solo halinde düzenlenen konser dinleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Her zaman Türk kültürüne hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aytekin Sezgin, “Beşikten Mezara Eğitim” ilkesini kendilerine şiar edindiklerini vurgulayarak “Bu düstur doğrultusunda Türk kültürüne hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkülerimiz de bu topraklardaki varlığımızın en anlamlı şahididir. Efeler'de yaşayan tüm vatandaşlarımızı 3 bin 783 kurs programımızdan en az birine bekliyoruz” dedi.

Müzik ziyafetinin yaşandığı gecede Türk müziğine hizmet etmiş sanatçılar da anılırken zaman zaman salonu dolduran izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.

Dr. Hidayet Sayın Salonu'nda düzenlenen konsere protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.