Fabrika yangını duman altında bıraktı

Aydın Umurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen fabrika yangını sonrası şehir duman altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile yangın fabrikanın ana binasına sıçramadan söndürülürken Umurlu'daki yangının Dumanı Aydın il merkezinden objektiflere bu şekilde yansıdı.

Öğlen saatlerinde Umurlu OSB E-87 karayolu üzerindeki bir panel üretim tesislerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kapladı. Plastik malzemelerin yanması sonucu çevreye is ile birlikte ciddi bir koku yayıldı. İtfaiye ekipleri yangınla mücadele ederken 112 Acil Servis ekipleri de çalışanların ve itfaiye ekiplerinin duman ve isten etkilenmesi durumuna karşı bölgede hazır bekledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerin kısa sürede etkili müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürülürdü. Fabrikada küçük çaplı maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.