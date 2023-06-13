Fabrikadan su motoru çaldılar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde fabrikadan çalınan su motoru olayı ile ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Olay, Nazilli ilçesi Durasalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kullanılmayan boş bir fabrika içerisinde bulunan 1 adet su motoru kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan detaylı araştırma sonucunda hırsızlık olayı ile ilgili 2 şüpheliyi tespit eden ekipler, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.