Fabrikanın soğutma tankında çıkan yangın korkuttu

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir fabrikanın soğutma tankında başlayan ve diğer tanka da sıçrayan yangın korku ve paniğe yol açtı.

Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesinde bulunan Aydın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSM) faaliyet gösteren bir fabrikanın soğutma tankında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tanktan dumanların yükselmeye başladığını gören çalışanların ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Birinci soğutma tankının tamamen zarar gördüğü yangın, diğer soğutma tankına da sıçradı. Yangın nedeniyle çevreyi duman ve koku kapladı.

Kısa sürede bölgeye ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Köpükle müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Duman ve kokudan etkilenenlerin olabileceği ihtimaline karşılık 112 ekipleri bölgede hazır bekletildi. Birinci soğutma tankının kullanılamaz hale geldiği, ikincisinin ise kısmen zarar gördüğü yangında maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.