Fakültelerle yarışan MYO: Atça

Altın Pusula Yarışmasının ödül töreni 29 Nisan tarihinde Zorlu Performans ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Yarışmanın Genç İletişimciler Kategorisinde 90 proje içerisinden Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Berat Çolak, Armağan Aslan ve Muhammet Can Yurteri'nin hazırladığı ve danışmanlığını Doç. Dr. Akan Yanık'ın yaptığı “Demre: Welcome to Santa Home” adlı proje ödüle layık görüldü.

3 Proje 3 Ödül

Atça Meslek Yüksek Okulunda “Fakültelerle Yarışan MYO” sloganıyla yürütülen proje ekibinin son 4 yılda gönderdiği 3 projenin hepsi ödülle dönerek başarılarının tesadüf olmadığını gösterdiler. Ekip danışmanı Doç. Dr. Akan Yanık, başarılarının arka planını şöyle açıkladı: “Son 5 yıldır aslında MYO'larda gerçekleşmesi imkansız görülen proje kültürünü meşakkatli bir çabayla kurmaya çalıştık. Önce hayaller kurmayı öğrendik ve sonra bu hayalleri başarılı projelere dökmeyi başardık. Artık bir sonraki adımımız üniversitemizi merkeze alan uygulamalı projeler yapmak ve başarılar kazanmak olacak. Böylece öğrencilerimize hem hayallerini gerçekleştirme hem de öğrendiklerini sınayabilme fırsatı sunmuş olacağız. Bu zorlu süreçte bizi iri ve diri tutan önemli motivasyona sahibiz. Başta rektörümüz Sayın Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir olmak üzere üniversite vizyonumuz misyonumuz öğrencilerimizi fakültelere gönderirken donanımlı ve özgüvenli bireyler olmasını sağlamaktır. Mezunlarımızın kazandıkları fakültelerde performansları ve şimdiden saygın kuruluşlarda çalışıyor olmaları bizim için tarif edilemez bir mutluluk.”

Demre'nin turizm pazarlama iletişimini konu olan “Demre: Welcome to Santa Home Projesi” yakın zamanda ilgili makamlara sunularak hayata geçirilmesi planlanıyor.