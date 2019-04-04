Farklı partilerde yer alan kayınbirader-enişte aynı mecliste

Aydın'ın Didim ilçesinde 31 Mart yerel seçimleri neticesinde Kayın birader ve enişte meclis üyeliğine seçilerek yeni dönemde farklı partilerden birbirlerine siyasi olarak rakip oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde Aydının Didim ilçesinde Didim belediye meclis üyeliği seçimlerinde kayın birader ile enişte rakip olmasına rağmen ikisi de seçim sonuçlarına göre meclis üyesi seçildi. Sonuçlarının açıklanmasının ardından Millet ittifakının CHP'li belediye meclis üyeliği listesinden seçime girerek 9. sıradan aday olan Ceren Turan, yeni dönemde CHP sıralarında meclis üyeliği yapacak.

Turan'ın kız kardeşi ile evli olan Cumhur ittifakının AK Partili belediye meclis üyesi Ramazan Özalp ise 1. sıradan seçilerek meclise girdi. Kayın birader ile enişte 2019-2023 yılları arasında Didim belediye meclisinde siyasi olarak rakip oldu.