Fatih Atay, rekabetçi sektörler toplantısına katıldı

Fatih Atay, Efeler ilçesine değer katacak projeler için, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı Bilgilendirilme Toplantısına katıldı.

Antalya'da bulunan Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Sibel Erbaş, Fen İşleri Müdürü Salih Eğerci ve İmar İşleri Müdürü Burçak Altun, Rekabetçi Sektörler Programı Bilgilendirilme toplantısında Atay'a eşlik ettiler

Adaylık sürecinde gittiği her Mahalle toplantısında, AB proje ve finansmanlarıyla yapılabilecek projelerden bahseden Efeler Belediye Başkanı Atay, katıldığı program sonrasında bu projeleri hayata geçirmek için birimleriyle yoğun bir proje hazırlık sürecine gireceğine değindi.

Gerçekleştirilecek bu projeler ile Efeler ilçesinin daha yaşanabilir, sosyal faaliyetler açısından daha geniş imkanlara sahip olmasına olanak sağlayacağına, bir marka şehir olma hayalinin adımını atmış olacağını söyledi.