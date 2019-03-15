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Fatih Atay'dan Aydın Tabip Odası'na Tıp Bayramı ziyareti

AYDIN (İHA) – Millet İttifakı’nın CHP’li Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, Aydın Tabip Odası’nı ziyaret ederek, hekimlerin Tıp Bayramını kutladı.

AYDIN (İHA) – Millet İttifakı'nın CHP'li Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, Aydın Tabip Odası'nı ziyaret ederek, hekimlerin Tıp Bayramını kutladı.


Millet İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı CHP'li Fatih Atay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Aydın Tabip Odası'nı ziyaret etti. Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, Atay'ın nazik ziyaretinden ötürü teşekkürlerini sunup, 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diledi. Karşılıklı sohbet havasında geçen konuşmada Atay, sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmasının artmasından dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İnsan sağlığının kutsal olduğunu, tüm sağlık çalışanlarının itibarsızlaştırıldığını ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu hadiselerin yaşanmayacağının garantisini verdi. Atay, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı ve 31 Mart'tan sonra birlikte uyum içinde çalışacaklarını ifade etti.



Mehmet Fatih Atay'ın Aydın Tabip Odası ziyaretine, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile meclis üye adayları eşlik etti.

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