İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fayans döşerken elindeki bıçakla yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir evde fayans döşeme işi yapan bir kişi, elindeki bıçağın karnına saplanması sonucu ağır yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde fayans döşeme işi yapan bir kişi, elindeki bıçağın karnına saplanması sonucu ağır yaralandı.


Olay Tepecik Mahallesi Melisa sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Ü. (17) fayans döşediği sırada dengesini kaybederek yere düşerken elindeki bıçak karnına saplandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri Umut Ü.'yü ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Umut Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.