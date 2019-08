Fazıl Say, Kuşadası'nda ayakta alkışlandı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Kuşadası'nda verdiği muhteşem bir konserle sanatseverlerle buluştu.

Kuşadası Amfi Tiyatro'da düzenlenen konsere katılan binlerce dinleyici Say'ı dakikalarca ayakta alkışladı.

Ünlü piyanist Fazıl Say, “On The Road” isimli turnesi kapsamında Kuşadası'nda bir konser verdi. Bir buçuk saatlik performansına 2018 yılında bestelediği Truva Sonatı ile başlayan ünlü piyaniste konserin ikinci yarısında solist Serenad Bağcan eşlik etti. Amfi Tiyatro'yu dolduran sanatseverlerin unutulmaz anlar yaşadığı konserde Nazım Hikmet, Metin Altıok, Can Yücel, Cemal Süreyya, Turgut Uyar gibi şairlerin şiirlerinden bestelediği eserleri icra eden Say, Muhyiddin Abdal'ın 500 yıllık “İnsan İnsan” isimli şiirine yaptığı ünlü besteyi de seslendirdi.

İzmir Marşı ile coşkulu bir biçimde sona eren konserde konuşan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, en son 40 yıl önce geldiği Kuşadası'nda ilk kez konser veriyor olmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek dinleyicilere teşekkür etti.