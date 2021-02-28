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Feci kazada ambulans hurdaya döndü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, yol kenarında park halindeki kamyonlara çarparak hurdaya dönen ambulansta 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yol kenarında park halindeki kamyonlara çarparak hurdaya dönen ambulansta 2'si ağır 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçedeki özel bir hastaneye ait Osman A. idaresindeki 48 PP 948 plakalı ambulans, D-400 kara yolu Karaçulha mevkisinde yol kenarıdaki kamyonlara çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen ambulans güçlükle durabildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ambulans sürücüsü Osman A. ile ambulansta bulunan Büşra K. ve Büşra D. sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslara ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Osman A.ile Büşra D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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