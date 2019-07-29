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Feci kazada sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracı ile kamyonun altına giren bayan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracı ile kamyonun altına giren bayan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.


Kaza, Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi mevkiinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın yönüne doğru ilerleyen İlknur A. idaresindeki 06 BDP 955 plakalı otomobil, yola çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki Bekir A.'ya ait 15 KF 946 plakalı Tır'a çarparak, dorsenin altına girdi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Dorsenin altına giren araçta bulunan Cemile A., (60) ağır yaralandı. Aracın şoför koltuğunda sıkışan İlknur A'yı, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Kazada yaralanan İlknur A. ve Cemile A. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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