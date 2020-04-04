İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fedakar öğretmen sağlık çalışanlarını unutmadı

Aydın’ın Köşk ilçesinde Öğretmen Çağlar Gülcek, sağlık çalışanları için kendisine ait 3D yazıcı ile evinde siperlikli maske üretiyor.

Aydın'ın Köşk ilçesinde Öğretmen Çağlar Gülcek, sağlık çalışanları için kendisine ait 3D yazıcı ile evinde siperlikli maske üretiyor.


Köşk Altıeylül Ortaokulu Bilişim Teknolojisi Öğretmeni Çağlar Gülcek, Korona virüs salgını dolayısıyla hastanelerde büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanları için evinde 3D yazıcı ile siperlikli maske üretimine başladı. Ürettiği maskeleri Aydın'daki sağlık kuruluşlarına gönderen Gülcek, büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Eşi Sakine Gülcek'in desteği ile üretime devam eden Çağlar Gülcek, son olarak ürettiği yüz, göz, ağız koruyucu siperlik maskeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş tarafından Köşk İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Erönem'e teslim etti.


Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarına destek olmak amacı ile Gülcek öğretmenin fedakarlık örneği sergilediğini ifade ederek, “Gösterdiği duyarlılıktan ve verdiği emekten dolayı kıymetli öğretmenimize teşekkür ederiz. Ayrıca bu zorlu süreçte, büyük bir gururla beyaz önlüğünü giyip fedakarca hizmet eden sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.