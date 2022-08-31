Fen liselerini kazanan öğrencilere bisiklet hediye edildi

Aydın'ın İncirliova ilçesi Gerenkova Ortaokulu'nda Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınavında fen liselerini kazanan 3 öğrenciye bisiklet hediye edilerek ödüllendirildi.

Türkiye genelinde 1 milyon 236 bin öğrencinin ter döktüğü LGS sınavında öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yaparak yeni okullarına yerleşti. Bu çerçevede İncirliova'da ki Gerenkova Ortaokulu'nda da 3 öğrenci fen lisesini kazanırken, başarılı öğrencilere bisiklet hediye edildi. Gerenkova Ortaokulu'nda düzenlenen ödül töreninde, Aydın Ortaklar Fen Lisesi'ni kazanan Yiğit Buğra Sarı, İzmir Çiğli Fen Lisesi'ni kazanan İdil Batmaz ve İzmir Ödemiş Fen Lisesi'ni kazanan Kerem Efe Dalar'a bisikletleri takdim edildi. Ödüllerini İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan'dan alan öğrenciler, yeni okullarında da başarılarını sürdüreceklerini ifade etti.

"İnanmak başarmanın yarısıdır"

LGS sınavında başarılı olarak fen lisesini kazanan öğrencileri tebrik eden İncirliova ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, "Daha önce de yapmış olduğu gibi birçok nitelikli liseye öğrenci gönderen Gerenkova Ortaokulu 2022 LGS yerleştirme sonuçlarına göre üç öğrencinin den lisesini kazanmasıyla yine büyük bir başarıya imza attı. İnanmak başarmanın yarısıdır anlayışıyla çıkılan bu meşakkatli yolda tüm öğrenci, öğretmen, veli ve idarecilerin özverili çalışması ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün AKİS uygulaması ile yapılan aylık deneme sınavı ile gerçek durum değerlendirmesi yapılarak öğrenciler seviyelerinin en üst düzeyine çıkarılmaya çalışıldı. Dijital ortamlarda kurulan ve ailelerin de dahil olduğu gruplarla günlük takipler sağlanıp, anlık geri dönütlerle eksik olan taraflar birebir çalışmalarla giderilerek, başarının sadece ders takibi ve öğretim yoluyla olamayacağı bunun yanında her öğrencinin cinsiyet, zeka, gelişim ve fiziksel ihtiyaçlar yönünden farklılıkları olduğu göz önünde bulundurulup, öğrencilerin beslenme alışkanlıklarına varıncaya kadar etkin bir rehberlikle bu yönde çalışmalar yapıldı. Öğrencilerin neyi bildikleri, neleri öğrenmeleri gerektiği tespit edilerek gerekli sadeleştirmeler yapılarak buna göre yol haritası belirlendi. En önemlisi de okulda aile ortamı oluşturularak tüm paydaşların kendisini rahatlıkla ifade etmeleri sağlanarak düşünceler önemsenip, istekler göz ardı edilmeyerek her bireye değerli olduğu hissettirilerek tam bir dayanışma örneği gösterilip başarı kaçınılmaz kılındı. Bu başarının elde edilmesinde tüm imkanlarını seferber eden başta okul idaresi olmak üzere özverili bir şekilde çalışan tüm öğretmenlerimize, velilerimize, hayırsever vatandaşlarımıza ve en önemlisi başarıyı ve övgüyü sonuna kadar hak eden değerli yavrularımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.