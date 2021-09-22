Fenalaşan ve yarışmayı emekleyerek kazanan koşucu, sağlığına kavuştu

Aydın'da, merhum Başbakan Adnan Menderes için düzenlenen anma koşusunda fenalaşarak hastaneye kaldırılan emekli polis memuru Nevzat Kaya (50), tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile merhum Başbakan Adnan Menderes adına anma koşusu düzenlendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan 120 amatör ve milli sporcunun ter döktüğü yarışta, 50 yaşındaki emekli polis memuru Nevzat Kaya, varış noktasına yaklaştığı sırada fenalaştı. Bir anda kendisini yere bırakan Kaya emekleyerek yarışı tamamladı. Kaya'nın fenalaşması üzerine alanda bulunan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 112 motorize ekibi, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Talihsiz sporcunun hayati fonksiyonlarını kontrol eden sağlık ekibi, Kaya'nın sağlığını korumak adına yoğun çaba sarf etti. Kaya, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

“Sağlığına kavuştu”

Hastaneye kaldırılan talihsiz sporcu, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından tedavi altına alındı. Hastanede bir süre müşahede altında tutulan Kaya, tedavinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise “Senkop kardiyolojik ve nöroloji yönden rutin kontrolleri yapılan sporcumuzda acil bir durum tespit edilememiştir. Yapılan gerekli tedavilerin ardından sağlığına kavuşan Nevzat Kaya, hastanemizden taburcu edilmiştir” ifadelerine yer verildi.