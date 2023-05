Festival havasında geçen Ulusal TALES Matematik Yarışmaları, Aydın'a renk kattı

düzenlenen “Ulusal TALES Matematik Yarışmaları” Başak Koleji Kampüsü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin oluştuğu ve şenlik havasında geçen yarışma için Aydın'a gelen birçok öğrenci ve yakınları ise şehri şenlendirdi.

Aydın'da yaklaşık çeyrek asırdan bu yana eğitim öğretim hizmeti veren Özel Başak Koleji bünyesinde kurulan 'si gerçekleştirilen “Ulusal TALES Matematik Yarışmaları” için binlerce kişi Aydın'a geldi. Gerçekleştirilen yarışma çerçevesinde Aydın, adeta ziyaretçi akınına uğrarken, şenlik havasında geçen etkinlikte öğrenciler hem öğrendi hem eğlendi. Türkiye'nin dört bir yanından matematik finali için Aydın'a gelen öğrenci ve yakınları şehri renklendirdi. Birden fazla oturumda yapılan sınavlarda ise öğrenciler, hem fen bilimleri hem de matematik alanlarında ter döktü.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte öğrenciler ve aileleri, TALES Matematik Müzesi'ni gezerken, düzenlenen çeşitli bilim atölyelerinde uygulamalı eğitimlere katıldı. Uzay Oteli'nden Kendin Yap Deneyi'ne, Bilim Atölyesi'nden Açık Hava Bilim Parkı'na kadar birçok bilimsel çalışmaların yer aldığı atölyelere katılan öğrenciler tarafından Tales Bilim Kompleksi'nde bulunan “Vortex” odası büyük ilgi gördü.

Ayrıca, festival havasında geçen yarışmada sınav sıralarını bekleyen öğrenciler ise okul bahçesinde kurulan oyun alanlarında sınav öncesinde hem stres attı hem eğlendi.

“Sadece sınavdan ibaret değil, festival havasında olsun istedik”

Gerçekleştirdikleri yarışmanın sınavdan çok bilim festivali havasında geçmesini istediklerini vurgulayan TALES Matematik Müzesi Kurucusu Alp Ayaydın; “2015 yılında kurduğumuz TALES Matematik Müzesi, bugün itibariyle 8. yılını kutluyor. Bu süreç içerisinde maalesef pandemi, deprem gibi istenmeyen durumlarla karşılaştık. Bugün geldiğimiz noktada eğitim öğretim ve öğrencilerimiz için yeni şeyler yapmaya, onların gelişimlerine katkı vermeye devam ediyoruz. Türkiye genelinden bir çok farklı ilden katılan velilerimiz var burada. Görüyorum ki, Türkiye'nin her yerinden gelen öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz var. Bugün çocuklarımız için uzun mesafeler kat ederek, onların geleceği için fedakarlık yapıp burada olmanız bizi de çok mutlu ediyor. Bu anlamda ailelerimize, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla biz hep, bu yarışmalarımızın final sınavı halinde olmasın diye düşündük. Sadece sınavdan ibaret olmasın. Bu çocuklarımıza aynı zamanda bir bilim festivali havasını yaşatalım istedik. Sadece bir uygulamaya tabi değil aynı zamanda onların eğlenebileceği bir gün olsun diye yola çıkmıştık. Ama mesafeler ve ekonomik gerçekliklerle beraber final aşamamızı bu sene bölgelere ayırdık. Bu sene deprem bölgesine yakın olması dolayısıyla ilk uygulamayı Şanlıurfa'da yaptık. Yani final aşaması aynı zamanda Şanlıurfa'da da gerçekleşiyor. Önümüzdeki yıl için de Ankara ve İstanbul'da olacak şekilde bir planlamamız var. Ancak her şeyden önce bu kampüs sizleri her zaman ağırlamaya hazır olacak. Her zaman festival havasında önümüzdeki yılda katılımcılarımızı davet edeceğiz. Tüm gençlerimize de başarılar diliyorum” dedi.