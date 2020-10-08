FETÖ üyesi 2 kişi lastik bot içerisinde yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan aranan 2 kişi kullandıkları lastik bot, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılınca yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı açıklarında lastik bot olduğunu gören İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kavaklı Karakolu'nda görevli ekipler, Sahil Güvenlik ekipleriyle irtibata geçti. Ekipler, karaya çıkarttığı lastik bottaki şüphelilerin Dışişleri Bakanlığında başkatiplik görevlerinden uzaklaştırılan Türk uyruklu T.A ve S.D olduğunu belirledi.

Yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan şüphelilerden S.D'nin Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve FETÖ üyeliğinden arandığı, T.A hakkında ise Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı suçlardan davasının devam ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.A. tutuklanırken, S.D ise çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.