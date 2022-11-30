FETÖ üyesi firari yüzbaşı Nazilli'de yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan meslekten ihraç edilen firari yüzbaşı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan meslekten ihraç edilen C.S. (38) isimli firari yüzbaşı, Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.