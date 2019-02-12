FETÖ'cü Erkan Karaarslan ifade vermedi

AYDIN (İHA) – Aydın'da ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma ile sahtecilik suçlamasıyla açılan ve FETÖ'nün sözde 'belediyeler imamı' olduğu iddia edilen Erkan Karaarslan'ın 1 numaralı sanık olarak yer aldığı davanın görülmesine devam edildi.

Maliye Hazinesi ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığının “Edimin ifasına fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum veya kuruluşları ihalesine fesat karıştırma ve de resmi evrakta sahtecilik” suçlamasıyla tutuklu FETÖ/PDY sanığı Erkan Karaarslan ve bazı belediye yetkilileri hakkında açtığı davanın görülmesine Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Davanın bugün görülen 2. duruşmasına FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde 'belediyeler imamı' olduğu iddia edilen Erkan Karaarslan ilk kez SEGBİS aracılığıyla katılırken; sanık belediye yetkilileri ile avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak ifade veren ASKİ Genel Müdürlüğü çalışanı Damla İnci, “Hizmet ihalesinin yapıldığı dönemde, ben EKAP işlemlerini yürüttüm. Bu dönemde ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nermin Canyurt, danışmanlık ihalesini alan MUHKEM isimli firmaya hak edişlerin ödenmesini istedi. Nermin Canyurt, kontrol teşkilatının evrakları görmesine gerek olmadığını belirtti ve ödemeyi yapmamızı söyledi. Benim de bulunduğum ortamda, çalışma arkadaşlarımla beraber, bu firma danışmanlık hizmeti yapmadığı için hak edişi ödemek istemedik ve tutanak tuttuk. Bu konuda kendisiyle bir tartışma yaşadık. Bu tutanakta imzaları olan Şaban Demirtaş, Gülsüm Uslu ve Kurutuluş Günay'ın 1 hafta sonra görev yeri değişikliği yapıldı. Erkan Karaarslan'ı tanımıyorum, daireye gelip gittiğini görmedim” dedi.

50 bin liradan fazla kazanıyormuş

Mahkeme Başkanı, Ankara Sincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Erkan Karaarslan'ın davadaki ilk savunmasını yapmasını talep etti. SEGBİS aracılığıyla cezaevinden bağlanan Karaarslan, “Eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren şirketlerim var. Tutuklanmadan önce aylık gelirim 50 bin TL'nin üzerindeydi. İddianame ve ek belgeler elime ulaşmadığı için esasa ilişkin savunmamı iddianameyi inceledikten sonra yapacağım” diyerek savunmasını yapmadı.

Raporlu olduğu için duruşmaya katılmayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun avukatı Evrim Karakoz ise, mahkeme heyetinden Çerçioğlu'na ait dosyanın davadan ayrılması ve beraatını talep etti.

Erkan Karaarslan'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dinlenemeyen sanık ve tanıkların dinlenmesi ile eksik evrakların tamamlanması için davayı 14 Mayıs 2019 tarihine erteledi.