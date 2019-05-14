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FETÖ'nün sözde 'belediyeler imamı' Karaarslan, Aydın'da ilk kez hakim karşısına çıktı

Aydın’da ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma ile sahtecilik suçlamasıyla açılan ve FETÖ’nün sözde ’belediyeler imamı’ olduğu iddia edilen Erkan Karaarslan’ın bir numaralı sanık olduğu davanın görülmesine devam edildi.

Aydın'da ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma ile sahtecilik suçlamasıyla açılan ve FETÖ'nün sözde 'belediyeler imamı' olduğu iddia edilen Erkan Karaarslan'ın bir numaralı sanık olduğu davanın görülmesine devam edildi. Önceki duruşmada ifade vermek istemeyen Karaaraslan, tutuklu olduğu Ankara'dan Aydın'a getirilerek ilk kez hakim karşısına çıkarıldı.


Maliye Hazinesi ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığının “edimin ifasına fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum veya kuruluşları ihalesine fesat karıştırma ve resmi evrakta sahtecilik” iddiasıyla FETÖ'den tutuklu Erkan Karaarslan ve bazı belediye yetkilileri hakkında açtığı davanın 3. duruşması, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Davanın 12 Şubat'ta görülen 2. duruşmasına tutuklu bulunduğu Ankara Sincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nden ilk kez katılan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde 'belediyeler imamı' olduğu iddia edilen Erkan Karaarslan, tutuklanmadan önce aylık gelirinin 50 bin TL olduğunu iddia etmiş, iddianame ve ek belgeler eline ulaşmadığı için savunma yapmayı reddetmişti.


Erkan Karaaslan, saat 09.30'da Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşma için Aydın'a getirilerek özel bir hücreye konuldu. Sabah saatlerinde cezaevinden alınan Karaarslan, gazetecilerin görüntü alamaması için Aydın Adliyesi'nin yemekhanesinden duruşma salonuna alındı.


Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten tarafından 26 Temmuz 2018'de hazırlanan ve Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında ilk kez yüz yüze ifade verecek olan Erkan Karaaslan ve bazı belediye bürokratları ile Karaaslan'ın akrabaları için 6,5 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor.

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