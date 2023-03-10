İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

FETÖ/PDY terör örgütü üyesi firari öğretmen yakalandı

Aydın Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan aranması bulunan ve hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilen öğretmen yakalandı.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terörden aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen koordineli çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 'FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak' suçundan araması bulunan ve hakkında toplam 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ihraç öğretmen Ç.G., Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Ç.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.