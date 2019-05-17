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FETÖ/PDY üyesinin evinden para listesinin yer aldığı ajanda çıktı

Aydın’ın Didim ilçesinde polisin yaptığı operasyonda FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan şahsın ikametinde yapılan aramada, içerisinde isimler ve para miktarlarının yazdığı ajanda ve 13 bin TL para ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde polisin yaptığı operasyonda FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan şahsın ikametinde yapılan aramada, içerisinde isimler ve para miktarlarının yazdığı ajanda ve 13 bin TL para ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama emri bulunan N.D, Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada içerisinde isimler ve karşılığında para miktarlarının yazılmış olduğu bir adet bloknot ve bir adet ajanda ile birlikte 13 bin 250 TL ile 350 Euro paraya el konuldu.


N.D. ifadesinin alınmasının ardından Aydın Kapalı Cezaevine gönderildi.

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