Filenin efeleri, final grubunu son maça bıraktı

Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı Çorum'da düzenlenen 1. Lige yükselme yarı final grubu ikinci maçında Ziraat Bankkart'a 3-0 mağlup oldu.

Play-Off Yarı Final grubu 2. maçında Ziraat Bankkart Voleybol Takımı ile karşılaşan filenin efeleri ilk seti 17-25 geride kapadı. İkinci set etkili başlayan ancak 25-27'lik skora engel olamayan Naz Naz başa baş oynadığı son sette de 23-25'lik skorla karşılaşmadan 0-3'lük skorla mağlup ayrıldı. Filenin Efeleri yarı final grubunun son maçında Ünsal Group Şiran Akademi ile karşılaşacak. Naz Naz maçtan galip ayrıldığı taktirde 1. Lige yükselme final grubu maçlarına katılma hakkı elde edecek.