Filenin minik şampiyonları belli oldu

Aydın'da, 13 takımın katılımıyla düzenlenen 2018-2019 sezonu Minik Kızlar Voleybol Ligi müsabakaları sona erdi.

Oynanan maçlar sonunda düzenlenen kupa töreninde takımlara kupalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Her Yerde Voleybol Platformu Başkanı Ufuk Günesen, Aydın Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu ve Aydın Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği başkanı Gülgün Çankaya birlikte takdim ettiler.

Federasyon Başkan Vekilinden Aydın'a övgü

Müsabaka heyecanına velilerle birlikte ortak olan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, zaman zaman velilerle sohbet de etti ve ilgilerine hayran kaldığını ifade etti. Kupa töreni sonrasında gazetecilere bir açıklama yapan Aslandaş,“Ligde yer alan bütün takımlarımızı tebrik ediyorum. Çünkü özellikle alt yapının temel taşı olan minikler kategorisinde 13 takım ile bir lig düzenlemek son derece önemli bir başarı. Tabi bu başarının arkasında il temsilciliğinden antrenörlere, beden eğitimi öğretmenlerinden sporculara, basından velilere gibi birçok unsurun ortak paydada emek birliği oluşturdukları Aşikâr. Milli spor başarımızı yükseltebilmenin asıl yolu Türk sporculardan oluşan takımlar oluşturmanın da ötesinde dünyaya sporcu ihraç edebilecek ölçüde altyapı disiplinine sahip olmaktan geçmektedir. Son yıllarda bu konuda ivmelenen bir bilincin olduğunu görmek bizleri heyecanlandırıyor. Aydın il temsilciliğinin düzenlediği voleybol faaliyetleri ve kalitesi bakımından üst düzey bir seviye atlaması yaşadı. Federasyon olarak bu güzel gelişmeler ile Aydın'ı diğer illere örnek göstermeye başladık. Gerek il içi faaliyetlere katılım çokluğu ve gerekse de profesyonel liglerde yer alan takımların sayıları Aydın'ı bu statüye eriştiren unsurların başında gelmektedir. İşte bu nedenlerden dolayı da Sayın Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ minik sporcuları teker teker tebrik ettiğini ve Aydın'da bütün voleybol emekçilerine ayrı ayrı teşekkürlerini sunduğunu ifade etti. Sizlere selamları var. Teşekkürler Aydın” dedi.

Oynanan maçlar neticesinde ilk 4'te yer alan takımlar şu şekilde oluştu: Söke Voleybol (D), Söke Voleybol (B), Kuşadası Belediye Spor ve Söke Voleybol (A).