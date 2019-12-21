Fillik?io?lu'ndan AD? Nazilli ??BF Dekanl???'na ziyaret

Ayd?n Gen?lik ve Spor ?l M?d?r? Cenap Fillik?io?lu, Adnan Menderes ?niversitesi Nazilli ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fak?ltesi Dekanl???'n?n ger?ekle?tirdi?i g?z d?nemi b?l?mler aras? futbol turnuvas?na kat?ld?.Turnuvada ilk 3 s?ray? alan tak?mlar?n sporcular?na kupa ve madalyalar?n? takdim ederek, tebrik etti.

Gen?lik ve Spor ?l M?d?r? Cenap Fillik?io?lu, ayn? g?n ger?ekle?tirilen KOSGEB Ayd?n ?l M?d?r? Sadullah D?lger'in konu?mac? olarak kat?ld??? ?Kariyer Planlama' konferans? i?in Adnan Menderes ?niversitesi Nazilli ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fak?ltesi Dekan? Prof. Dr. Mehmet Erdemir G?ndo?mu?'u makam?nda ziyaret etti.

Adnan Menderes ?niversitesi Nazilli ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fak?ltesi Konferans Salonunda ??rencilerin yo?un ilgisiyle ger?ekle?en konferansta, KOSGEB Ayd?n ?l M?d?r? Sadullah D?lger, giri?imcilik f?rsatlar? ve KOSGEB te?vikleri hakk?nda bilgiler verdi. Soru cevap b?l?m?n?n akabinde KOSGEB ?l M?d?r? D?lger'e ve ev sahipli?inden dolay? Dekan G?ndo?mu?'a ??rencilerin yurtlarda yap?lan ebru tablosunun Gen?lik ve Spor ?l M?d?r? Fillik?io?lu taraf?ndan takdim edilmesiyle sona erdi.