Finanskamp 2020 Nazilli Belediyesi sponsorluğunda başladı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından düzenlenen, Nazilli Belediyesi'nin sponsor olduğu ve 10 gün sürecek olan Finanskamp 2020 etkinlikleri başladı. Nazilli Belediyesi'nin yerel sponsor olduğu ve ADÜ İİBF tarafından düzenlenen Finanskamp 2020, Didim'de yapılan programla açıldı.

Türkiye genelinden yaklaşık 300 yatırımcının katıldığı programda konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Finans ve finansal okuryazarlık gibi kavramlar herkesin kendisini geliştirebilmesi için gereken araçlardır. Çünkü finansal okuryazarlığın hem aileye hem ekonomiye hem de finansal sisteme çok büyük faydaları bulunmaktadır. Finansal okuryazarlığı gelişmiş toplumlarda tasarruflar yatırımcıların kaynağıdır. Yatırımlar da bilindiği gibi büyümenin unsurudur. Eğer refah istiyorsak, zenginleşmek istiyorsak bu süreci tamamlamalıyız. İşte tam da bu nedenle finansal okuryazarlığı geliştirecek her türlü faaliyet desteklenmelidir. Aydın ADÜ Nazilli İİBF öğrencilerinin finansal okuryazarlığı desteklemek için son 5 yılda yapılan 10 yarışmanın tamamını arka arkaya kazanarak hem ADÜ'yü hem de Nazillimizin ismini Türkiye'ye duyurmuştur. Bugün yapılacak olan Finanskamp'ta hem finansal okuryazarlığın daha ileri seviyelere götürülmesi sağlanacak hem de sermaye piyasası için bilinçli işler yapılabilmesinin yolu açılacaktır. Ülkemize büyük katkı sunacak bu projeyi Nazilli Belediyesi olarak canı gönülden desteklemeyi bir görev biliyoruz ve bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de finans alanında adını sürekli duyuran Nazilli'de bu alanın daha iyi noktalara gelebilmesi için ADÜ İİBF'nin tüm projelerini desteklemeye devam edeceğiz. Bunu hep birlikte başardığımız için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

16-20 ve 23-27 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan etkinliklerde; ileri düzey temel ve teknik analiz, portföy yönetimi, takas analizi, türev ve para piyasası araçlarına yatırım gibi konular ele alınacak. Prof. Dr. Yusuf Kaderli, Metin Barlas, Ali Erkan Tanacıoğlu, Yusuf Ziya Şipal, Dr. Berna Doğaner ve Murat Sağman gibi birçok önemli ismin yer alacağı program, Türkiye'de ilk olma özelliğiyle de büyük önem taşıyor.