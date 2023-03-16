Firar eden inekleri jandarma buldu

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 16 adet büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.

Olay, Güney Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ş. isimli şahıs 16 adet büyükbaş hayvanının kaybolduğunu belirterek 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan arama çalışmalar çerçevesinde ekipler kayıp hayvanları en son görüldükleri yerin 5 kilometre uzaklığındaki bir arazide bularak sahibine teslim etti.