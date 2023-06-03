Firar eden inekleri jandarma buldu

Aydın'ın Söke ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 6 adet büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.

Olay, Bağarası Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs 6 adet büyükbaş hayvanının kaybolduğunu belirterek 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan arama çalışmalar çerçevesinde ekipler, kayıp hayvanları Çalışlı Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunarak sahibine teslim etti.