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Firari FETÖ üyesi polis tarafından yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütü üyesi Bylock kullanıcısı firari Ö.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütü üyesi Bylock kullanıcısı firari Ö.P. polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, polisin uzun süredir peşinde olduğu FETÖ/PPDY terör örgütü üyesi Bylock kullanıcısı firari şahıs polisin başarılı operasyonu ile yakalandı. Nazilli Kom Grup Amirliği ekiplerince işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen firari örgüt üyesi Ö. P isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari şahsın 3 ayrı telefon hattında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

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