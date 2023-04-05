İhlas Haber Ajansı

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Firari şüpheli İncirliova'da yakalandı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve hakkında hapis cezası bulunan şüpheli jandarmadan kaçamadı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve hakkında hapis cezası bulunan şüpheli jandarmadan kaçamadı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre, İncirliova ilçesinde “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.A. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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