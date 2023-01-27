Firari uyuşturucu taciri NARKO'dan kaçamadı

Aydın'da cezaevi firarisi ve uyuşturucu ticareti suçundan aranan bir şüpheli, narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre önceden cezaevi firarisi olan ve Didim Sulh Ceza Hakimliği tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan B.B.S. isimli şüpheli, Aydın NARKO ekiplerinden kaçamadı. Ekipler, yaptığı çalışma sonucunda şüphelinin Efeler ilçesi Cuma Mahallesi'ndeki ikametini tespit etti. Operasyon için düğmeye basan narkotik ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenledi. Tespit edilen adres çevresinde görülen şüpheli B.B.S., ekipleri görünce bir anda kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli B.B.S. kıskıvrak yakalandı. Şahsın ikametinde Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile arama yapıldı. Aramada, satışa hazır hale getirilmiş 100 gram metamfetamin, 200 gram esrar maddesi, bir adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 5 adet dolu tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aydın Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan şüpheli B.B.S., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.