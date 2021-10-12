Fırtına minareyi böyle yıktı, insanlar saniyelerle kurtuldular

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan fırtınada aniden devrilen minarenin altındaki vatandaşlar ölümden saniyelerle kurtuldular. Olay kameralara anbean yansırken, can havli ile kaçışan vatandaşlar canlarını kurtarmak için sığınacak güvenli bölge aradılar.

İlçe merkezinde öğlen saatlerinde başlayan yağışın ardından zaman zaman hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına çıktı. Bir anda ağaçlar devrilmeye çatılar uçmaya başladı. Nazilli ilçe merkezinde bulunan Garaj Camii'nin minareleri de fırtınaya dayanamayarak büyük bir gürültü ile yıkıldı. Bu sırada yoldan geçmekte olan insanlar ise büyük bir gürültü ile devrilen minarenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Devrilen minarelerden biri park halindeki aracın üzerine düştü. Adeta teneke yığınına dönen araç paramparça olurken, yoldan geçmekte olan kişiler ise saniyelerle canlarını kurtardılar.

Minarenin yıkılması esnasında yaşanan panik, fırtınayı görüntülemek isteyen bir şahsın kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Ölümden kıl payı kurtuldum"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan 77 yaşındaki Mehmet Dikses, yıllardır aynı yere aracını park ederek pantolon satışı yaptığını ancak bugün aklına gelmeyen olayın başına geldiğini belirterek, "Bir anda minarenin üstümüze doğru yıkıldığını gördüm. Kaçtık kurtulduk. Kaçmasak minare başımıza yıkılacaktı" diye konuştu.