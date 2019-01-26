Fırtına ve yağış Didim'de yaşamı olumsuz etkiledi

Ege Bölgesi'nde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış Didim'i de vurdu. Fırtınayla etkili olan yağışlar sebebiyle bir işyerinin önündeki garajın çatısı ile bir işyerinin tabelası uçarken, bilbordların devrildiği görüldü.

Kıyı Ege'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına Didim'de günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan yağışlar etkisini sürdürürken, yağışlar günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle ilçedeki cadde ve bulvarlar sular altında kalırken, fırtına sebebiyle Hisar mahallesindeki bir işyerinin önündeki garaj çatısı da yıkıldı. Fırtına ve yağış Altınkum'da dev dalgalar oluşturdu. Yaşanan fırtına ve yağış sebebiyle ilçenin bazı yerlerinde kısa süreli elektrik kesintileri de yaşandı. Bölgede olumsuz hava koşulları devam ediyor.