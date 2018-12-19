Fırtınada lastik botları sürüklenen kaçak göçmenler kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde motor arızası nedeniyle fırtınada lastik botları sürüklenen 17 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollardan lastik bir botla Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan ve içinde 3'ü çocuk, 2'si kadın 17 kaçak göçmen bulunan lastik bot Didim'e bağlı Mavişehir önlerinde motor arızası yaptı. Fırtına nedeniyle de sürüklenmeye başlayan lastik bottaki kaçak göçmenler yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 14 Suriye, 2 Irak ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 17 kaçak göçmen kurtarıldı. Sahil güvenlik ekipleri, karaya getirdikleri kaçak göçmenleri sağlık kontrolünden geçirip, yemek verdi.