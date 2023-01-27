Fırtınanın oluşturduğu dalgalar Köyceğiz gölünü taşırdı

Muğla'nın Köyceğiz Gölü'nde fırtına nedeniyle oluşan dalgalar kordonu sular altında bıraktı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağış Köyceğiz Gölü'nde de dev dalgalar oluşturdu. Dalgaların vurduğu Atatürk Kordonu sular altında kaldı. Fırtına ile birlikte oluşan dev dalgalar görüntülere yansıdı. Bölgede yağışın ve fırtınanın bir süre daha etkili olması bekleniyor.