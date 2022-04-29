Fiyat etiketine aykırı olan 2 firmaya ceza

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da son zamanlarda bazı firmaların serbest piyasa koşullarına aykırı hareket ederek fiyatları piyasa dengesinin üzerine çıkarması ile birlikte vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Bu çerçevede Aydın Valiliği, vatandaşların mağdur olmaması adına firmalarda ciddi artışlar yaşandığı iddialarını Aydın sınırları içinde araştırdı. Vali Hüseyin Aksoy'un talimatı ile harekete geçen ekipler, piyasa dengesinin korunmasını sağlamak amacıyla fahiş fiyat denetimleri gerçekleştirdi. Bu çerçevede 12-29 Nisan tarihleri arasında Aydın Valiliği koordinesinde Ticaret İl Müdürlüğü ve ilçe kaymakamlıklarca haksız fiyat artışı ile ilgili bin 317 firma, 7 bin 624 ürün, fiyat etiketi ile ilgili bin 364 firma, 8 bin 71 ürün, hal denetimi ile ilgili 36 firma ve 207 ürün, stokçuluk ile ilgili bin 374 firma ve 7 bin 830 ürün denetlendi. Fiyat etiketlerinin uygun olmadığı tespit edilen 2 firmaya idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada “Valiliğimizce yapılan denetimlerde stokçuluk ve fiyat spekülasyonu hususunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Haksız fiyat artışı ve stokçuluğun önlenmesine yönelik ilimizde yapılan denetimler günlük olarak devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.