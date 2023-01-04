Fizik tedavi sonrası yürüteçle yürümeye başlayan Karam, sıcak yuvasına kavuştu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde araç çarpması sonucu arka ayakları felç olan fino cinsi sokak köpeği, Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile özel bir veteriner kliniğinde yapılan 8 haftalık fizik ve ilaç tedavisi sonrası yürüteç yardımıyla tekrar yürümeye başladı. Tüylerinin renginden dolayı ‘Karam' adı verilen köpeği, Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Ali Genç sahiplendi.

Kuşadası'nın Türkmen Mahallesi'nde 8 hafta önce yol kenarında yaralı bir sokak köpeği görenler, durumu Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Kuşadası Belediyesi'nin hayvan ambulansı olan 'Haybulans' ekipleri sevk edildi. Hareket edemediği fark edilen fino cinsi 1 yaşındaki köpek, ilk müdahalenin ardından haybulansla Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Merkezde, veterinerler tarafından yapılan tetkikler ve çekilen röntgende köpeğin araç çarpmasına bağlı olarak oluşan omurilik zedelenmesinden dolayı arka ayaklarının felç olduğu belirlendi. Tüylerinin renginden dolayı Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları köpeğe 'Karam' adını verdi.

Fizik tedavi uygulandı

Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeğe 8 hafta boyunca ilaç tedavisi uygulandı. Aynı anda Karam, veteriner hekim Alper Gören tarafından özel kliniğinde haftada 2 gün fizik tedavi programına alındı. Gören, Karam'a arka ayaklarındaki kas güçsüzlüğünü ortadan kaldırmak amacıyla elektroterapi uygulayıp çeşitli fizyoterapi hareketleri yaptırdı. Fizik tedavi sayesinde bir süre sonra Karam'ın arka ayaklarındaki his geri gelmeye başladı. Kısa süreliğine de olsa ayakta durabilen Karam için Kuşadası Belediyesi veterinerleri alüminyumdan özel bir yürüteç tasarladı. Fen İşleri Müdürlüğü demir atölyesinde imal edilen yürüteç, Karam'a takılarak özgürlüğüne tekrar kavuşması sağlandı.

"Karam'a çok iyi baktık"

Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimi Cihan Şengün, Karam'a merkeze geldiği ilk andan itibaren çok iyi baktıklarını söyledi. Karam'ın tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Şengün, “Karam'a otomobil çarpmış. Yapılan ihbar üzerine haybulans ekiplerimizle Karam'a ulaştık. Daha sonra ilk müdahalesi yapıldı. Röntgenini çekip, muayene ettik. Ardından gerekli tedaviye başladık. Ancak maalesef omurga ve kalçasında kalıcı bir hasar oluştuğu için arka ayaklarını kullanamıyor. Bu nedenle onun için uygun bir yürüteç yaptırdık” dedi.

"Arka ayaklarındaki his geri geldi"

Fino cinsi Karam'ın fizik tedaviye belirli aralıklarla devam edeceğini belirten veteriner hekim Alper Gören, “Ben Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veterinerlerle sık sık görüşüyorum. Karam'ın durumunu öğrendiğimde bir hayvansever olarak tedavisine destek olmak istedim. Bu amaçla Karam'ı özel kliniğime getirdim. İlk başta Karam'ın arka ayaklarında his kaybı vardı. Karam'a fizik tedavi uygulamaya başladık. Bir süre sonra tedavi sonuç verdi. Şu an Karam'ın arka ayaklarındaki his arttı. Ayrıca daha mutlu olduğunu da gözlemliyoruz” diye konuştu.

Sıcak yuvasına kavuştu

Hayata yeniden tutunan köpeği Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sera sorumlusu Ali Genç sahiplendi. Karam, Kuşadası Belediyesi'nin hayvan ambulansı olan 'Haybulans' ekipleri tarafından tedavi gördüğü özel veteriner kliniğinden alınarak Ali Genç'e teslim edildi. Sevimliliğiyle kısa sürede şantiye çalışanlarının maskotu haline gelen Karam, şimdi sıcak yuvasında mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşıyor.

"Onun için özel bir alan hazırladım"

Karam'ı sahiplenen Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Ali Genç, “Hayvanları çok seviyorum. Burada şantiye ortamı olmasına rağmen kendi imkanlarımızla beslediğimiz kedi ve köpeklerimiz var. Ben Karam'ı Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etmeye gittiğim sırada gördüm. Arka bacaklarının felç olduğunu öğrendiğimde çok üzüldüm. Veterinerlere Karam'ı sahiplenmek istediğimi söyleyip, bakımı hakkında bilgi aldım. Daha sonra onun için şantiyede özel bir alan hazırladım. Ona burada çok iyi bakacağım” diye konuştu.