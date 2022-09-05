Flamingolar, Avşarlı'yı kabullendi

Aydın'ın Söke ilçesinde yuvasında ölmek üzereyken bulunan ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından sağlığına kavuşturularak Bafa Gölü'ne bırakılan Avşarlı ismi verilen yavru leyleği, flamingolar kabullendi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da artan hava sıcaklıkları leylek yavrularını da etkiledi. Söke'nin Avşar Mahallesi'nde sıcaklar ile birlikte aç ve susuzluk nedeniyle bitkin düşen yavru leylek, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yuvasından alındı. Doğaseverler tarafından kurtarılan Avşarlı yavru leylek, yeniden sağlığına kavuşarak doğaya salındı. Doğaya salınmasının ardından 3 gün geçmesine rağmen Kuşadası'nı terk etmeyen vefalı leylek, daha sonra Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Bafa Gölü'ndeki doğal yaşam alanına getirildi.

Doğal yaşam alanında tek başına kalan yavru leylek Avşarlı'nın kısa sürede bölgedeki flamingolar ile dostluk kurması ve onlarla birlikte uçması ise görenleri şaşkına çevirdi. İlk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Öksüz kalan ve uçuncaya kadar EKODOSD'da misafir ettiğimiz Avşarlı yavru leyleği geçtiğimiz hafta Bafa Gölü'nün Serçin bölgesinde doğal bir alana salmıştık. Bölgemizdeki tüm leylekler göç yaptığından, Avşarlı'nın yalnız bir şekilde bu alanda nasıl bir tepki göstereceğini merak etmiştik. Doğal alana bıraktıktan sonra kafamızda hep soru işaretleri vardı. Her ne kadar kendi beslenebileceği bir ortam oluşturmaya çalışmış olsak da doğadan beslenmesini sağlayabilecek miydi? Acaba buradaki doğal alanda yalnız başına uyum sağlayabilecek miydi? Aradan geçen bir hafta da neler olmuştu? Bugün göl kıyısında Avşarlıyı epey aradık. Göremeyince belki güneye uçup gitmiş ya da tecrübesiz olduğundan tilki veya çakala yakalanmış olabileceğini düşündük. Havada uçan bir flamingo sürüsünün içinde farklı bir kuşunda olduğunu görünce dürbünle baktık. Avşarlının flamingolar arasında süzüldüğünü gördük. Kısa zamanda Flamingolarla dostluk kurmuş, onlarla uçuyor, onlarla birlikte besleniyordu. Flamingoların da Avşarlı'yı kabullenmiş olduğunu gördük. Bir hafta geçmesine rağmen Avşarlının kilo kaybının olmadığını, gayet sağlıklı ve mutlu göründüğünü, iyi beslenebildiğini gözlemledik. Gitmeden önce bir selam verelim dedik ve Avşarlı'ya seslendik. Hiçbir hareket olmayınca arabaya yöneldik. Tam arabaya biniyorduk ki, Avşarlı üstümüze geldi, adeta nasıl güzel uçtuğunu bize gösterdi ve 3 tur attı, sonrada dostluk kurduğu flamingoların arasına gitti. Leyleklerin insanlarla arasındaki bağ çok güçlü. Unutmuyorlar. Doğadan besleniyorlar ancak yuvalarını insanların bulunduğu yerlerde yaparak, yavrularını onların yanında büyütüyorlar. Biliyorlar ki insanlardan bir zarar gelmez. Avşarlı burayı bırakıp gidecek mi bunu zaman gösterecek. Takip etmeye devam edeceğiz” dedi.