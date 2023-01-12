Floor Curling Aydın il birincileri belli oldu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Okullar Arası Floor Curling İl Birinciliği Müsabakaları' Aydın Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilirken, dereceye girenler de belli oldu.

Okullar Arası Floor Curling İl Birinciliği Müsabakaları'na Küçükler-Yıldızlar ve Gençler, Kız-Erkek ve Karma kategorilerine toplam 45 takım 124 sporcu katılım sağladı. Müsabakalarda sporcular takım halinde birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Birbirinden çekişmeli ve heyecan dolu geçen müsabakalar sonunda Küçükler Kız kategorisinde il birincisi olan takım Gazipaşa Ortaokulu oldu. İkinci Umurlu Kocagür Ortaokulu, üçüncü Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu ve dördüncü özel bir ortaokul oldu. Küçükler erkek kategorisinde il birincisi olan takım Zafer Ortaokulu, ikinci Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu, üçüncü Nahit Menteşe Ortaokulu ve dördüncü Gazipaşa Ortaokulu olarak belirlendi. Küçükler karma kategorisinde Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu il birincisi olurken, Gazipaşa Ortaokulu ikinci, Zafer Ortaokulu üçüncü ve Umurlu Kocagür Ortaokulu dördüncülüğü elde etti.

Yıldızlar kız kategorisinde birinciliği Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu kazanırken ikinci olan takım Gazipaşa Ortaokulu, üçüncü takım özel bir ortaokul ve dördüncü Zafer Ortaokulu oldu. Yıldızlar erkek kategorisinde birinci olan takım Umurlu Kocagür Ortaokulu, ikinci Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Ortaokulu, üçüncü Zafer Ortaokulu ve dördüncü özel bir ortaokul oldu. Yıldızlar karma kategorisinde Gazipaşa Ortaokulu il birincisi, özel bir ortaokul ikinci, Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu üçüncü ve Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu dördüncü oldu.

Gençler kız kategorisinde il birincisi Efeler Anadolu Lisesi, ikinci Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncü Germencik Anadolu Lisesi ve dördüncü Kadıköy Abdülhamit Han Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak sıralandı. Gençler erkek kategorisinde il birincisi Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi, İkinci Ortaklar Fen Lisesi ve üçüncü Germencik Anadolu Lisesi oldu. Gençler karma kategorisinde ise Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Germencik Anadolu Lisesi ikinci, Ortaklar Fen Lisesi üçüncü ve Efeler Anadolu Lisesi dördüncülüğü elde etti.

Küçükler ve Yıldızlar kategorilerinde il birincisi olan takımlar 7-11 Mart 2023 tarihlerinde Balıkesir'de yapılacak grup müsabakalarında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında, gençler kategorisinde il birincisi olan takımlar da 17-18 Mart 2023 tarihinde Mersin'de yapılacak grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar için kupa ve madalya töreni düzenlendi. Sporcular kupa ve madalyalarını Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okul sporları temsilcisi, başhekem, antrenör, beden eğitimi öğretmenleri ve okul müdürlerinin elinden aldı.