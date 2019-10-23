FootGolf Açık Turnuvası, Kuşadası'nda gerçekleşti

Türkiye FootGolf Turu etaplarından biri olan Kuşadası Açık Turnuvası Kuşadası Golf Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Golf sahalarında ve kuralları ile futbol topu ve futbol topu için büyütülmüş delikler ile oynanan FootGolf Sporu ülkemizde hızla gelişmeye devam ediyor. Ülkemizde FootGolf sporu Dünya FootGolf Federasyonu'na bağlı olarak faaliyetlerini resmi sürdürüyor. TFGD (FootGolf Türkiye) tarafından düzenlenen ve Türkiye'den oyuncuların mücadele ettiği Kuşadası etabı ilk gün Levent Onursan'ın liderliğinde tamamlandı. Final gününde ilk gün skorunu oldukça geliştiren Ralph Tolga rakibini geçerek turnuvanın kazananı oldu. Turnuva birincisi Ralph Tolga ikincisi Zafer Altınok ve üçüncüsü ise Levent Onursan oldu. Ralph Tolga bu galibiyeti ile Türkiye Klasmanında 100, Dünya Klasmanında 50 puanı hanesine yazdırdı. 45 yaş üstü senior kategorisinde ise kazanan isim iki günde oynadığı istikrarlı oyunuyla İlhan Üttü oldu.

Turnuva Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay tarafından gerçekleştirilen vuruş ile başladı.

Efeler Belediyesi katkıları ile Adnan Menderes Üniversitesi BESYO öğrencilerinden oluşan takımlar da turnuvaya katıldı. Ayrıca İstanbul Zorlu Center'da yer alan Dünyaca ünlü yeme içme markası Eataly tarafından hazırlanan yiyecekler tüm gelirleri TSCV (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı) Cerebral Palsy'li çocuklarımızın eğitim giderlerine bağışlanmak üzere misafirlere ve oyunculara ikram edildi.

FootGolf Türkiye Turu kapsamında gelecek etap Kasım ayında Antalya'da ve final etabı Aralık ayında Bodrum'da gerçekleştirilecek. Ülkemizde başarı elde eden oyuncularımız 2020 yılında Japonya'da düzenlenecek FIFG FootGolf Dünya Kupasında ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak.