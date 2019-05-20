Forum Aydın Gençlik Festivali'ne ev sahipliği yaptı

Forum Aydın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılını gençlerle birlikte coşkuyla kutladı. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kavaklı Anadolu Lisesi tarafından bayrama özel düzenlenen Gençlik Festivali kapsamında Streetball Turnuvası'ndan bayram kortejine, dans ve müzik şovlarından jimnastik gösterilerine dolu dolu bir program sunuldu. 2 gün süren etkinliğe ilgi yoğundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Forum Aydın'da çok özel bir Gençlik Festivali programıyla kutlandı. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kavaklı Anadolu Lisesi'nin ortaklaşa düzenlediği Forum Aydın Gençlik Festivali gençler tarafından yoğun ilgi görürken, coşkulu bayram kutlamaları da renkli anlara sahne oldu.

Turnuvanın birincisi Viral Efespor

Forum Aydın Gençlik Festivali, 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 10.00'da Kavaklı Anadolu Lisesi Streetball Turnuvası ile başladı. Turnuvada yarışan 28 takım arasında birinci gelen takım “Viral Efespor” olurken; ikinciliği “Süre Alamayanlar”, üçüncülüğü ise “Bilgi Koleji” takımları elde etti.

Dolu dolu bir festival programı

Streetball Turnuvası'nın ardından sahneye çıkan Atabey Koleji, dans ve jimnastik gösterileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Değişim Koleji'nin bayram korteji ve gençlik konseri aynı gün Forum Aydın ziyaretçileriyle buluşurken, 19 Mayıs Pazar günü Aydans Halk Toplulukları, Forum Aydın Zeytin Meydanı'nda unutulmaz bir gösteriye imza attı. 19 Mayıs akşamı düzenlenen Bilgi Koleji Gençlik Konseri ise bayram kutlamalarına coşku kattı.

11. Forum Aydın Tenis Turnuvası meraklılarını bekliyor

Gençlik Festivali'nin yanı sıra geleneksel hale gelen 11. Forum Aydın Tenis Turnuvası da 19 Mayıs günü başladı. 15 Haziran'a dek devam edecek ve kıran kırana bir rekabetin hakim olacağı turnuvayı tüm sporseverler davetli.