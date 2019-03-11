İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Forum Aydın Türkiye'nin ilk kadın mehteran takımını ağırladı

Forum Aydın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, ziyaretçilerini keyifli performanslarla buluşturdu.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı'nın özel konserinin yanı sıra Efeler Belediyesi Halk Dansları ve Zumba topluluklarının gösterileri de Forum Aydın ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu.



Aydınlıların buluşma noktası Forum Aydın, bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ziyaretçilerini çok özel gösterilerle karşıladı. Efeler Belediyesi Halk Dansları ve Zumba topluluklarının neşeli danslarının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı, coşkulu performanslarını Forum Aydın ziyaretçileri için sergiledi. Ziyaretçiler hem dans gösterilerine hem de Türkiye'nin ilk kadın mehteran ekibine yoğun ilgi gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.