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Forum Aydın'a gelen ünlüler önce Aydın inciri ile sonra hayranları ile buluştu

Forum Aydın Alışveriş Merkezi’nin düzenlediği programla ‘Baba Parası’ filminin başrol oyuncuları Aydın’da hayranları ile buluştu.

Forum Aydın Alışveriş Merkezi'nin düzenlediği programla ‘Baba Parası' filminin başrol oyuncuları Aydın'da hayranları ile buluştu. Uzun yoldan gelen başrol oyuncuları yorgunluklarını Aydın inciri yiyip enerji depolayarak giderdikten sonra programa başladılar.


Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı ‘Baba Parası' filminin Forum Aydın'daki gösterimi oyuncuların katılımı ile yapıldı. Oyuna başlamadan Forum Aydın Zeytin Meydanı'nda hayranları ile bir araya gelen Ahmet Kural ve Murat Cemcir gördükleri ilgiden oldukça memnun kaldılar. Gençlerin yanı sıra küçük çocukların da yer aldığı buluşmada zaman zaman renkli görüntüler oluştu.


Hem hayranları ile buluşan hem de esprileri ile kalabalığı sürekli güldüren ikili, Aydın'da ‘gülün, gülümseyin' mesajı verdiler.

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