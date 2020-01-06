Forum Aydın'da Hande Kazanova ile Astroloji Sohbetleri büyük ilgi gördü

Yeni yılın en heyecanlı sohbeti Forum Aydın'da, Hande Kazanova ile gerçekleşti. Yeni yıla özel astrolojik tüyoları Kazanova'dan dinleyen ziyaretçiler keyifli bir Pazar günü geçirdi.

Aydın ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın, düzenlediği etkinliklerle 2020'nin ilk günlerinde ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Hande Kazanova ile Astroloji Sohbetleri hazırlayan Forum Aydın, her burca özel yorumları ile 2020 yılının astrolojik analizlerini dinlemek isteyen ziyaretçilerini ağırladı.

Yeni yılın ilk pazar gününde Zeytin Meydanı'nda buluşan Aydınlılar astrolojinin ünlü ismi Hande Kazanova'dan 2020'nin astrolojik öngörülerini ve burçlara özel yorumlarını dinledi. Yeni yılın ilk günlerinde Hande Kazanova ile Astroloji Sohbetleri etkinliği ile Forum Aydın ziyaretçileri keyifli bir hafta sonu yaşadı.