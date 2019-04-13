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Forum Aydın'dan Otizm Farkındalık Ayı'na özel anlamlı etkinlik

Aydınlıların buluşma noktası Forum Aydın’da, Otizm Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında otizmli çocuklar el sanatları atölyesinde yaptıkları ürünleri ve sahne performanslarını sergileyecek.

Aydınlıların buluşma noktası Forum Aydın'da, Otizm Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında otizmli çocuklar el sanatları atölyesinde yaptıkları ürünleri ve sahne performanslarını sergileyecek.


Nisan Pazar günü yapılması planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle bu güne ertelenen etkinliğe katılmak ve Otizmli çocuklara destek olmak isteyen herkes Forum Aydın'a davet edildi.


Forum Aydın, Nisan ayının Otizm Farkındalık Ayı olması nedeniyle otizmli çocuklar ve ailelerini kaynaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.


Etkinlik kapsamında, otizmli çocuklar ve arkadaşları hem el sanatları atölyesinde yaptıkları ürünleri sergileyecek hem de ritim gösterisi ve verecekleri mini bir konserle ziyaretçilere müzik dolu anlar yaşatacak.


Otizmli çocuklara destek olmak isteyen tüm ziyaretçiler, bu gün saat 15.00'te, Forum Aydın Zeytin Meydanı'na davet edildi.

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