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Forum Aydın'dan “Sağlıklı Yaşam İçin El Ele” projesine anlamlı destek

Aydınlıların buluşma noktası Forum Aydın, İncirliova Kaymakamlığı’nın desteğiyle hayata geçen "Sağlıklı Yaşam İçin El Ele” projesi kapsamında toplam 600 öğrenciyi ağırlıyor.

Aydınlıların buluşma noktası Forum Aydın, İncirliova Kaymakamlığı'nın desteğiyle hayata geçen "Sağlıklı Yaşam İçin El Ele” projesi kapsamında toplam 600 öğrenciyi ağırlıyor.


Forum Aydın, İncirliova Kaymakamlığı ile Bağımlılıkla Etkin Mücadele ve Sağlıklı Yaşam Derneği'nin birlikte yürüttüğü İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen ve İncirliova İlçesi ortaokullarında uygulaması devam eden "Sağlıklı Yaşam İçin El Ele” projesi kapsamında 600 çocuğa ev sahipliği yapıyor.


4 -5 Nisan 2019 tarihlerinde hep beraber Forum Aydın sinemasında film keyfi yaşayan ilk grup çocuklar, proje etkinlikleri kapsamında keyifli bir deneyimin parçası oldu. Forum Aydın'ın projeye verdiği destek 9 - 10 Nisan 2019 günlerinde de devam edecek ve sinema salonları her iki gün de ilk seanslarında kapılarını "Sağlıklı Yaşam İçin El Ele” projesinin katılımcıları için açacak.

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