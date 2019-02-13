Forum Aydın'dan Sevgililer gününe özel etkinlikler

Onuncu yılı şerefine ziyaretçileri için birbirinden keyifli etkinlikler hazırlayan Forum Aydın, Sevgililer Günü'ne özel kampanya düzenledi. 13-14 Şubat tarihlerinde Forum Aydın'dan tek fişte 150 TL ve üzeri alışveriş yapan çiftler “Aşk Butonu”na basmaya hak kazanacak ve anında sürpriz hediyelerden birine sahip olacak. 16 Şubat'ta gerçekleştirilecek dans gösterileri ve 1900 Orchestra konseri, Forum Aydın'ı ziyaret eden aşıklara keyifli performanslar sunacak.

Aydınlıların buluşma noktası Forum Aydın, bu yıl Sevgililer Günü için ziyaretçilerine özel keyifli ve kazançlı fırsatlar hazırladı. 13-14 Şubat 2019 tarihlerinde Forum Aydın'dan tek fişte 150 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm çiftler, birlikte Zeytin Meydanı'na giderek “Aşk Butonu”na basmaya hak kazanacak. Ekranda dönen kalpleri butona basarak durduran çiftler, anında sürpriz hediyelerin sahibi olacak. Forum Aydın'ın Aşk Butonu oyununa katılanları ünlü markaların hediye çeklerinden çift kişilik menülere, ev sinema sisteminden kahve takımına pek çok sürpriz hediye bekliyor.

16 Şubat 2019 Cumartesi günü ise çiftlerin zevkle zaman geçirebilecekleri özel gösteriler hazırlayan Forum Aydın, saat 14.00'ten itibaren Aydın Dans Akademisi'nin performanslarına sahne olacak. Aşkın dansları olarak bilinen Salsa, Bachata ve Zumba gösterilerinin yanı sıra saat 16.00'da gerçekleştirilecek 1900 Orchestra konseri, müziksever çiftlere romantik dakikalar yaşatacak. Forum Aydın yönetimi tüm sevenleri Forum Aydın'a davet etti.